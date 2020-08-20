Омские врачи заявили о нетранспортабельном состоянии Навального

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Блогер Алексей Навальный находится в нетранспортабельном состоянии по заключению врачей омской больницы. Об этом сообщил юрист ФБК Иван Жданов в Twitter.

"В больнице отказывают в транспортировке Алексея. Это позиция больницы, что его состояние не транспортабельное", - сообщил Жданов.

В свою очередь пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила о том, что жена Навального Юлия была допущена в палату, но в этом было отказано его лечащему врачу. "Юлю Навальную все-таки пустили в палату. Лечащего врача Алексея Анастасию Васильеву - нет", - сообщила Ярмыш.

В четверг утром пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву и на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Блогер госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Омска. Он находится в коме, сообщалось, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.