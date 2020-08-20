Неизвестные сообщили о "минировании" всех 47 супермаркетов "Ашан" в Подмосковье

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой минирования всех магазинов сети "Ашан" в Московской области поступило в один из судов Москвы. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"На электронную почту одного из судов Москвы поступила анонимка об угрозе взрыва во всех 47 магазинах "Ашан" в Подмосковье. Информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг аналогичным образом "заминировали" все торговые центры в Подмосковье, аэропорты Шереметьево, Жуковский и Домодедово, и девять районных судов Москвы. Все сообщения оказались ложными.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".