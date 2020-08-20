Почти все обвиняемые в попытке похищения по заказу СБУ дали признательные показания

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Участники организованной группы, готовившие по заказу СБУ похищение мужчины и его перемещение на Украину, дали признательные показания сразу после своего задержания, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"После задержания в присутствии своих защитников почти все фигуранты дали признательные показания и рассказали о деталях спланированного похищения, - сказал собеседник агентства. - Многие фигуранты проживают в Московском регионе".

Адвокат одного из обвиняемых Марина Мастинская подтвердила ТАСС, что ее подзащитный дал признательные показания. "Арест мы обжаловали и просим Мосгорсуд об изменении меры пресечения с заключения под стажу на домашний арест, - отметила она. - Мой подзащитный не успел получить денежное вознаграждение".

Семерым задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 сентября. По данным следствия, в июле организованная группа по найму спланировала похищение мужчины с целью перемещения его на территорию Украины. Непосредственно при попытке похищения были задержаны граждане России - Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева О. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз Е. А. и Долгов В. В. Следствие считает, что организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Они 30 июля под обманным предлогом приобретения недвижимости потерпевшего проследовали с ним в Московскую область, где в автомобиле ударили электрошокером, но мужчина оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль, Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой).

В четверг ФСБ сообщила о задержании семерых участников преступной группы, готовивших похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса по заказу спецслужб Украины. По данным ФСБ, организовали похищение двое граждан Украины, ими руководил глава департамента контрразведки СБУ.