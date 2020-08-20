Суд в Анапе арестовал иностранца, напавшего с ножом на девочку

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Суд в Анапе арестовал на время предварительного следствия иностранного гражданина по делу о покушении на убийство несовершеннолетней, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в четверг.

По предварительным данным ведомства, днем 18 августа мужчина напал на 12-летнюю девочку, идущую с подругой в библиотеку, и ударил ее ножом в спину и живот. Пострадавшую госпитализировали, вторая девочка не пострадала.

"Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетней. В отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе устанавливается мотив особо тяжкого преступления в отношении малолетней", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю ранее сообщали, что гражданин является уроженцем одного из государств ближнего зарубежья.