Полиция опрашивает сотрудников аэропорта Томска и близкий круг Навального

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции ведут опрос близкого круга Алексея Навального, а также сотрудников аэропорта Томска, откуда он должен был улететь в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время полицейские ведут опрос сотрудников аэропорта, кафе, а также близкий круг Алексея Навального, с кем он общался накануне до отравления", - сказал собеседник агентства.

В четверг утром пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву и на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Навальный госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Омска. Он находится в коме, сообщалось, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.