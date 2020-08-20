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Госпитализация Алексея Навального

Полиция опрашивает сотрудников аэропорта Томска и близкий круг Навального

Ранее стало известно, что ему стало плохо во время полета. Навальный находится в больнице в коме

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции ведут опрос близкого круга Алексея Навального, а также сотрудников аэропорта Томска, откуда он должен был улететь в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"В настоящее время полицейские ведут опрос сотрудников аэропорта, кафе, а также близкий круг Алексея Навального, с кем он общался накануне до отравления", - сказал собеседник агентства.

В четверг утром пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву и на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Навальный госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Омска. Он находится в коме, сообщалось, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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РоссияГоспитализация Алексея Навального
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