Медики исключили у впавшего в кому Алексея Навального коронавирус, инсульт и инфаркт

ОМСК, 20 августа. /ТАСС/. Врачи при обследовании Алексея Навального, который находится в коме в реанимации больницы Омска, исключили его заражение коронавирусом, а также инсульт и инфаркт, сообщил в четверг журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко. Других подробностей о диагнозе Навального медики пока не предоставляют.

"В настоящее время, учитывая данные лабораторно-клинических исследований, данные исследований крови, инструментальных исследований, консультаций специалистов, в том числе федеральных экспертов <…>, мы можем говорить, что нет данных за травматические повреждения, в том числе за черепно-мозговую травму. Нет данных за инсульт или острый инфаркт миокарда, не находим данные за какие-то инфекционные поражения, в том числе ковид-инфекцию", - сказал Калиниченко.

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку Навальному стало плохо во время полета. Его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Омска. Он находится в коме, получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.