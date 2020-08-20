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Госпитализация Алексея Навального

Медики исключили у впавшего в кому Алексея Навального коронавирус, инсульт и инфаркт

Других подробностей о диагнозе медики пока не предоставляют
Здание больницы, где находится Алексей Навальный Евгений Софийчук/ТАСС
Описание
Здание больницы, где находится Алексей Навальный
© Евгений Софийчук/ТАСС

ОМСК, 20 августа. /ТАСС/. Врачи при обследовании Алексея Навального, который находится в коме в реанимации больницы Омска, исключили его заражение коронавирусом, а также инсульт и инфаркт, сообщил в четверг журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко. Других подробностей о диагнозе Навального медики пока не предоставляют.

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"В настоящее время, учитывая данные лабораторно-клинических исследований, данные исследований крови, инструментальных исследований, консультаций специалистов, в том числе федеральных экспертов <…>, мы можем говорить, что нет данных за травматические повреждения, в том числе за черепно-мозговую травму. Нет данных за инсульт или острый инфаркт миокарда, не находим данные за какие-то инфекционные поражения, в том числе ковид-инфекцию", - сказал Калиниченко.

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку Навальному стало плохо во время полета. Его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Омска. Он находится в коме, получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.

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РоссияГоспитализация Алексея Навального
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