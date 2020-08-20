Глава Дербентского района Дагестана получил четыре года за превышение полномочий

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Суд приговорил главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий при выделении земельного участка, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Вместе с Джелиловым к условному сроку приговорен депутат районного собрания Акиф Балаханов за пособничество.

"Джелилову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также на два года запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе. Балаханов приговорен к трем годам лишения свободы условно", - сообщили журналистам в СК.

По версии следствия, в 2017 году Джелилов незаконно и безвозмездно передал Балаханову в собственность земельный участок, принадлежащий Дербентскому району, а тот в свою очередь содействовал ему в предоставлении документов от имени подставного лица.