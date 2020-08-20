Жителя Нижегородской области приговорили к пожизненному заключению за тройное убийство

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 августа. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Нижегородской области, совершившего в июне 2019 года убийство бывшей жены, тестя и тещи, к пожизненному заключению. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК по региону.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Мужчине предъявили обвинения по статьям (убийство двух и более лиц с особой жестокостью; покушение на убийство; кража; незаконное проникновение в жилище).

Суд установил, что в ночь на 21 июня 2019 года 39-летний житель Выксы проник в дом, где жили его бывшая жена, тесть и теща. Злоумышленник нанес спящим жертвам несколько ударов топором, в результате чего 41-летняя и 70-летняя женщины, а также 68-летний мужчина умерли.

"После совершенных преступлений обвиняемый попытался отыскать с целью убийства 21-летнего пасынка, но не найдя его, скрылся с места преступления. Только благодаря тому, что 21-летнего мужчины не было в ту ночь дома, он остался жив", - говорится в сообщении.

Первоначально обвиняемый признавал свою вину, но затем стал отрицать причастность к убийству. Мотивом преступлений стала ссора с бывшей супругой и драка с пасынком, из-за чего мужчину выгнали из дома, говорится в сообщении.