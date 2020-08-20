Грузовик и три автомобиля столкнулись на Ленинском проспекте в Москве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Грузовик и три легковых автомобиля столкнулись на Ленинском проспекте в Москве, есть пострадавшие. Движение транспорта затруднено, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"На Ленинском проспекте, 111 столкнулись три автомобиля и грузовик. По предварительной информации, есть пострадавшие", - говорится в публикации.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что, по предварительным данным столичной Госавтоинспекции, пострадавших нет.

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