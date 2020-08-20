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ДТП с участием Михаила Ефремова

О чем рассказал новый свидетель в деле Михаила Ефремова. Кратко

Описание
© Роман Канащук/ТАСС

В деле о ДТП с участием Михаила Ефремова появился новый свидетель. Алексей Кобец утверждает, что видел за рулем джипа актера другого человека сразу после аварии. ТАСС приводит краткий пересказ его показаний в суде:

  • Он оказался у машины Ефремова сразу же после ДТП.
  • Актер находился на пассажирском сиденье, держался за горло, на его шее был красноватый след.
  • При этом Кобец в тот момент "не знал, кто такой Ефремов и не понял, что это он".
  • На водительском месте в машине актера сидел мужчина славянской внешности примерно 38 лет, показавшийся свидетелю знакомым, с черными волосами, в темной болоньевой жилетке и серой футболке, без перчаток.
  • Этот человек сказал Кобцу уходить, если тот "не хочет проблем", поэтому свидетель опасался давать показания.
  • Он изменил свое решение после обращения Эльмана Пашаева, адвоката актера, который списался с ним 16 июня.
  • Защитник Ефремова оплатил ему хостел рядом со своим адвокатским бюро, а также возместил "все расходы, связанные с поездками в Москву по этому делу".
  • При этом он опроверг, что получал деньги от Пашаева, только "один раз его помощник покормил в кафе".
  • Свидетель заявил о том, что у него проблемы со зрением и он ничего не видит одним глазом, а на другом "близорукость — минус три".
  • Он также заявил о наличии еще одного свидетеля ДТП, с которым до автоаварии употреблял алкоголь в одном из дворов, но не может сказать, где именно, потому что родился в Коми, а живет в Иванове и Москву знает плохо.
  • Уточняющие вопросы о цвете подушки безопасности в машине и расстоянии до автомобиля Кобец назвал провокационными.
  • Он не смог узнать себя на видеозаписях с места аварии, заявив, что "видео искаженное".
Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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