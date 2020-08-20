О чем рассказал новый свидетель в деле Михаила Ефремова. Кратко

В деле о ДТП с участием Михаила Ефремова появился новый свидетель. Алексей Кобец утверждает, что видел за рулем джипа актера другого человека сразу после аварии. ТАСС приводит краткий пересказ его показаний в суде:

Он оказался у машины Ефремова сразу же после ДТП.

после ДТП. Актер находился на пассажирском сиденье , держался за горло, на его шее был красноватый след.

находился на , держался за горло, на его шее был красноватый след. При этом Кобец в тот момент "не знал, кто такой Ефремов и не понял, что это он".

и не понял, что это он". На водительском месте в машине актера сидел мужчина славянской внешности примерно 38 лет, показавшийся свидетелю знакомым, с черными волосами, в темной болоньевой жилетке и серой футболке, без перчаток.

в машине актера славянской внешности примерно 38 лет, показавшийся свидетелю знакомым, с черными волосами, в темной болоньевой жилетке и серой футболке, без перчаток. Этот человек сказал Кобцу уходить, если тот "не хочет проблем", поэтому свидетель опасался давать показания.

Он изменил свое решение после обращения Эльмана Пашаева , адвоката актера, который списался с ним 16 июня.

, адвоката актера, который списался с ним 16 июня. Защитник Ефремова оплатил ему хостел рядом со своим адвокатским бюро, а также возместил "все расходы, связанные с поездками в Москву по этому делу".

При этом он опроверг, что получал деньги от Пашаева , только "один раз его помощник покормил в кафе".

что , только "один раз его помощник покормил в кафе". Свидетель заявил о том, что у него проблемы со зрением и он ничего не видит одним глазом, а на другом "близорукость — минус три".

и он ничего не видит одним глазом, а на другом "близорукость — минус три". Он также заявил о наличии еще одного свидетеля ДТП , с которым до автоаварии употреблял алкоголь в одном из дворов, но не может сказать, где именно, потому что родился в Коми, а живет в Иванове и Москву знает плохо.

, с которым до автоаварии в одном из дворов, но не может сказать, где именно, потому что родился в Коми, а живет в Иванове и Москву знает плохо. Уточняющие вопросы о цвете подушки безопасности в машине и расстоянии до автомобиля Кобец назвал провокационными.

Он не смог узнать себя на видеозаписях с места аварии, заявив, что "видео искаженное".