В Крыму арестовали члена украинского незаконного вооруженного формирования

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя в четверг арестовал подозреваемого в участии в украинском незаконном вооруженном формировании (НВФ) "Батальон им. Н. Челебиджихана", сообщается на сайте суда.

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в среду задержали жителя Кировского района, который в 2016 году вступил в ряды НВФ на территории Украины. По возвращении в Крым он продолжал свою преступную деятельность по участию в батальоне, сообщили ранее в пресс-службе регионального УФСБ.

"Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил избрать в отношении А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

На сайте уточняется, что подозреваемый принимал активное участие в деятельности, направленной против интересов Российской Федерации. "Выполнял функциональные обязанности по обеспечению деятельности указанного формирования, был обеспечен огнестрельным автоматическим оружием, занимался хозяйственными делами батальона, охраной объектов незаконного вооруженного формирования. При этом с марта 2016 года до момента пресечение его деятельности сотрудниками ФСБ России, то есть до 19 августа 2020 года, А. не заявил о своем добровольном прекращении в участии в незаконном вооруженном формировании", - отмечается в сообщении.