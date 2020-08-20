Четыре человека пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля на Кольцевой автодороге (КАД) в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

"Столкнулись три транспортных средства: грузовик Volvo", грузовик "Газель" и легковой автомобиль Hyundai Creta. В легковом автомобиле двое детей и женщина получили травмы средней степени тяжести, также пострадал водитель "Газели". Общее количество людей в транспортных средствах уточняется", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, авария произошла около 18:10 на 89-м километре внутреннего кольца КАД.