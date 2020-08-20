Белорусские правоохранители подтвердили задержание председателя стачкома МАЗа Бохвалова

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Председатель стачкома Минского автозавода (МАЗ) Евгений Бохвалов задержан. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Главного управления внутренних дел Мингорисполкома (ГУВД).

"Евгений Бохвалов задержан, мы это подтверждаем, обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что позже будут сообщены подробности.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Она не признала результаты голосования. Работники крупных предприятий выражали недовольство ситуацией, проводят митинги с требованием организовать новые выборы и провести проверки действий силовиков. Оппозиция призывает к забастовкам. Часть работников МАЗа присоединилась к забастовке.