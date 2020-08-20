Нового свидетеля защиты по делу Ефремова пытаются задержать у офиса его адвоката

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Нового свидетеля по делу Михаила Ефремова по имени Александр Кобец пытаются задержать у офиса адвоката актера. Об этом заявил в суде защитник артиста Эльман Пашаев.

"В настоящее время Кобец находится в моем офисе с моим коллегой. У офиса дежурят четверо полицейских в штатском. Мне непонятны их методы работы. Кобец готов сам явиться в полицию или СК и дать любые показания", - сказал Пашаев.

Адвокат также отметил, что во избежание незаконного задержания или похищения спутника Кобца, он просит допросить второго свидетеля по видеосвязи. "Друг Кобца находится в Анапе и готов дать показания в любой момент по видеосвязи", - сказал Пашаев.

ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. По версии следствия, Ефремов на джипе на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.