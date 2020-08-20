{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Суд признал допустимым доказательством экспертизы, подтверждающие опьянение Ефремова

Адвокат актера Эльман Пашаев заявлял, что они были сделаны с процессуальными нарушениями

МОСКВА, 20 августа, /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отказался признать недопустимым доказательством результаты экспертизы, подтверждающие алкогольное и наркотическое опьянения Михаила Ефремова. Об этом в четверг заявила судья Елена Абрамова, рассматривающая дело.

На эту тему
ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев требовал признать недопустимыми доказательствами видеозапись с места ДТП свидетеля Владислава Женжебира, а также автотехническую, биологическую и судебно-медицинскую экспертизы. По его словам они были сделаны с рядом процессуальных нарушений.

"Выслушав мнения сторон, суд отказался признать недопустимыми доказательствами эти материалы, доводы адвоката подсудимого фактически направлены на оценку доказательств. Оснований для признания этих материалов недопустимыми доказательствами суд не усматривает", - сказала Абрамова.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
ДТП с участием Михаила Ефремова
Нового свидетеля защиты по делу Ефремова пытаются задержать у офиса его адвоката
Адвокат также отметил, что во избежание незаконного задержания или похищения спутника Александра Кобца, он просит допросить второго свидетеля по видеосвязи
Читать полностью