Суд признал допустимым доказательством экспертизы, подтверждающие опьянение Ефремова

МОСКВА, 20 августа, /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отказался признать недопустимым доказательством результаты экспертизы, подтверждающие алкогольное и наркотическое опьянения Михаила Ефремова. Об этом в четверг заявила судья Елена Абрамова, рассматривающая дело.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев требовал признать недопустимыми доказательствами видеозапись с места ДТП свидетеля Владислава Женжебира, а также автотехническую, биологическую и судебно-медицинскую экспертизы. По его словам они были сделаны с рядом процессуальных нарушений.

"Выслушав мнения сторон, суд отказался признать недопустимыми доказательствами эти материалы, доводы адвоката подсудимого фактически направлены на оценку доказательств. Оснований для признания этих материалов недопустимыми доказательствами суд не усматривает", - сказала Абрамова.