Суд отклонил ходатайство адвоката Ефремова о проведении комплексной экспертизы

МОСКВА, 20 августа, /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отклонил ходатайство адвоката Эльмана Пашаева, защищающего актера Михаила Ефремова, о проведении новой комплексной судебной экспертизы обстоятельств ДТП с участием его подзащитного. Об этом в четверг заявила судья Елена Абрамова, рассматривающая дело.

Судья пояснила, что все необходимые исследования были проведены, а некоторые эксперты допрошены в суде, и в новых исследованиях отсутствует необходимость.

Как заявлял в своем ходатайстве Пашаев, такая экспертиза могла бы дать аргументы в пользу обвиняемого. "Я требую проведения комплексной судебной экспертизы. Она должна ответить на вопрос, мог ли Захаров избежать столкновения, если бы применил экстренное торможение, а также превысил ли он скорость", - заявил защитник.

Он также потребовал проведения дополнительного технического исследования чтобы установить было ли исправно электронное оборудования джипа Ефремова, где и как он ремонтировался и могли ли эти обстоятельства повлиять на столкновение с машиной погибшего.