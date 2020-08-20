Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

МОСКВА, 20 августа./ТАСС/. Пресненский суд Москвы отказался вернуть дело актера Михаила Ефремова в прокуратуру, несмотря на требование его адвокатов, заявивших о неполноте расследования дела. Об этом заявила на заседании в четверг судья Елена Абрамова.

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"Закон не предусматривает оснований [для] возврата дела в связи с неполным исследованием доказательств", - сказала она.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев требовал вернуть дело прокурору, мотивируя это тем, что следствие не исседовало данные, позволяющие утверждать наличие в салоне Ефремова второго человека.

После решения вопроса о ходатайстве Пашаева судья отложила заседание на пятницу, 21 августа.