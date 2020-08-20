{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с участием Михаила Ефремова
Обновлено 

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Этого требовал адвокат актера Эльман Пашаев

МОСКВА, 20 августа./ТАСС/. Пресненский суд Москвы отказался вернуть дело актера Михаила Ефремова в прокуратуру, несмотря на требование его адвокатов, заявивших о неполноте расследования дела. Об этом заявила на заседании в четверг судья Елена Абрамова.

На эту тему
ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

"Закон не предусматривает оснований [для] возврата дела в связи с неполным исследованием доказательств", - сказала она.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев требовал вернуть дело прокурору, мотивируя это тем, что следствие не исседовало данные, позволяющие утверждать наличие в салоне Ефремова второго человека.

После решения вопроса о ходатайстве Пашаева судья отложила заседание на пятницу, 21 августа.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
Госпитализация Алексея Навального
В Минздраве Омской области сообщили, что состояние Алексея Навального стабильно тяжелое
Читать полностью