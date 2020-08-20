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ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат заявил, что сидевший в машине Ефремова водитель установлен

По словам Эльмана Пашаева, это известный человек

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Водитель, сидевший в машине Михаила Ефремова в момент ДТП, установлен, это известный человек. Об этом журналистам в четверг заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

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"Этот человек установлен, это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете", - сказал защитник.

В четверг на заседании Пресненского суда Пашаев утверждал, что следствие по делу не провело должную проверку возможного нахождения в машине Ефремова еще одного человека. "Материалами дела подтверждается, что в машине Ефремова при ДТП сработали две подушки безопасности. Также на руле присутствуют отпечатки пальцев, не принадлежащих артисту", - сказал защитник.

В четверг защита начала представлять доказательства невиновности актера, который ранее отказался от признания вины. Ранее в суде был допрошен свидетель зашиты, заявивший, что в момент ДТП за рулем находился не Ефремов, а другой человек, якобы актер находился на пассажирском сиденье. Суд должен дать оценку доказательствам защиты в приговоре. Судебное заседание продолжится в пятницу.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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