Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в незаконной продаже оружия производства США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в незаконной торговле огнестрельным оружием, произведенным в США. Об этом в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Денис Пилипенко подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Суд избрал [меру пресечения в виде заключения под] стражу по 16.10.2020", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, примерно с 2017 года Пилипенко входил в состав преступной группы, специализирующейся на незаконном приобретении, хранении и продаже нарезного огнестрельного оружия и основных частей к нему американского производства. Подозреваемый путем личных встреч и через интернет искал покупателей и передавал им товар. По информации следователей, вменяемые Пилипенко деяния являются незначительной частью систематической преступной деятельности. Сейчас известно о незаконной продаже 17 единиц огнестрельного оружия.

"Пилипенко задержан 18 августа. С возникшим в отношении него подозрением он не согласился, от дачи показаний отказался. Просил у суда домашний арест", - отмечается в сообщении.