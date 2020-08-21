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В Ленобласти при столкновении маршрутки и легковой машины погибли три человека

Все погибшие ехали в легковом автомобиле

ТАСС, 21 августа. Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на Пушкинском шоссе в Ленинаградской области, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 22:35 поступило сообщение о ДТП около остановки автобуса "5 км" на Пушкинском шоссе. В 22:40 по прибытии к месту установлено, что произошло столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля "Шевроле Ланос". В результате ДТП погибли три человека", - сказали в ведомстве.

Все погибшие ехали в легковом автомобиле, по предварительным данным, все они взрослые. В автобусе пострадавших нет. Трасса не перекрывалась, разлива топлива нет.

Теги
РоссияЛенинградская область
Источник: движение на трех полосах МКАД перекрыто из-за столкновения трех грузовиков
По предварительным данным, пострадал один человек
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