Власти США будут добиваться вынесения смертного приговора Джохару Царнаеву

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Американские власти будут повторно добиваться вынесения смертного приговора Джохару Царнаеву за участие в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом заявил в четверг в интервью агентству The Associated Press министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр.

"Мы сделаем все необходимое, - указал Барр. - Мы доведем дело до Верховного суда и будем добиваться вынесения смертного приговора".

Ранее апелляционный суд в Бостоне (штат Массачусетс) принял решение отменить смертный приговор Джохару Царнаеву, вынесенный в июне 2015 года. Суд отметил, что защита не пыталась оспорить обвинения, по которым Царнаев был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Как следует из документа, Царнаев "останется в тюрьме до конца жизни, остается лишь вопрос о том, решат ли власти окончить его жизнь казнью".

Суд рассматривал ходатайство защиты Царнаева о пересмотре его дела с 2016 года. Адвокаты заявляли, что процесс по его делу не был беспристрастным, так как проводился в городе, где был совершен теракт. Президент США Дональд Трамп в начале августа заявил, что американские власти должны повторно потребовать вынесения смертного приговора Царнаеву.

15 апреля 2013 года два взрыва с интервалом 12 секунд прогремели в центре Бостона недалеко от финишной черты ежегодного марафона. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов - братьев Царнаевых. При попытке задержания старший из них, Тамерлан, был убит. Джохар был ранен и арестован.

8 апреля 2015 года суд признал Джохара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения, после этого федеральный судья огласил смертный приговор.