В Комсомольске и Биробиджане эвакуируют суды, магазины и банки после сообщений об угрозе

ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва в судах, магазинах, отделениях почты и в банках проверяют в Биробиджане в Еврейской автономии и в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. Идет эвакуация людей из зданий, сообщили ТАСС в УМВД России по ЕАО и в администрации Комсомольска.

"На электронную почту суда в Биробиджане поступило сообщение о минировании. Речь шла об угрозе взрыва в судах и почтовых отделениях. Проводится эвакуация, на место выдвинулись экстренные службы, сведения проверяются", - сказал представитель МВД.

В Комсомольске-на-Амуре также идет эвакуация людей из магазинов, почтовых отделений, отделений банка. "Поступили сообщения о минировании магазинов "Самбери", отделений Почты России и филиалов Сбербанка. Они проверяются", - сказал представитель администрации.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах периодически поступают в разные учреждения в городах Дальнего Востока, включая детские сады, школы, администрации, торговые центры, аэропорты. Они оказываются ложными.