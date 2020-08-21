В Дагестане четыре человека погибли в ДТП

ТАСС. 21 августа. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате столкновения мотоцикла и легкового автомобиля на трассе республиканского значения в километре от села Терекли-Мектеб Ногайского района Дагестана, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МВД региона.

"Погибли четыре человека, среди них нет детей. На месте погибли пассажир "Мерседеса", водитель и пассажир мотоцикла. "В больнице скончался водитель "Мерседеса", - сообщили в пресс-службе.

ДТП произошло поздним вечером в четверг. Автомобиль марки "Мерседес" столкнулся с мотоциклом и опрокинулся в кювет.