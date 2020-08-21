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Не менее 14 человек госпитализированы из-за утечки газа в Индии

Их состояние оценивается как стабильное

ТАСС, 21 августа. По меньшей мере 14 человек пострадали в четверг в результате утечки аммиака на молочном комбинате в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии. Как со ссылкой на местную администрацию сообщила газета Hindustan Times, все они госпитализированы.

По сведениям издания, утечка газа на молокоперерабатывающем предприятии произошла около 17:00 по местному времени (20:30 по мск). Отмечается, что 14 работниц комбината были доставлены в местную больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Причины инцидента пока не установлены. Соответствующие службы намерены начать расследование по факту произошедшего.

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