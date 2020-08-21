В Амурской области остаются подтопленными 24 населенных пункта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 августа. /ТАСС/. Более 20 населенных пунктов в Амурской области продолжают оставаться подтопленными в результате ливневых дождей, которые прошли в Приамурье в начале недели, сообщает в пятницу пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"На территории Амурской области из-за дождя остаются подтоплены восемь муниципальных образований, 24 населенных пункта, 31 частный дом, 809 приусадебных участков, девять территорий социально значимых объектов, 18 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Наиболее сложная ситуация - в городе Белогорске. По оперативной информации, за сутки река Томь подняла на 33 см, ее уровень на утро пятницы составил 315 см (пойма - 300 см).

В ночь с 17 на 18 августа в Амурской области прошли сильные дожди. Больше всего осадков выпало в Благовещенском, Белогорском, Серышевском, Ромненском районах - от 50 до 72 мм. В связи с подтоплением улиц и жилых домов, в Благовещенске, Белогорске и Белогорском районе с 18 августа ввели режим ЧС. Губернатор области Василий Орлов дал поручение главам муниципальных образований провести обследование защитных дамб и других сооружений и при необходимости провести ремонт, а также провести ревизию материальных запасов и пунктов временного размещения.