Число умерших от жары в Токио приблизилось к 150

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. По меньшей мере еще 17 человек умерли из-за жары в Токио в период с 13 по 20 августа, а общее число жертв с начала месяца достигло 148. Об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что новые умершие - люди в возрасте от 40 до 90 лет, а большинство жертв рекордной жары - люди в возрасте старше 70 лет. Эта неделя стала самой жаркой в Японии за минувшее лето. В понедельник в центральном японском городе Хамамацу (префектура Сидзуока) воздух прогрелся днем до 41,1 градуса Цельсия, что стало повторением исторического температурного рекорда двухлетней давности. В Токио также стоит жаркая погода, а температура в обеденные часы достигает 35-36 градусов.

Жаркая погода обычно устанавливается в Японии в середине июля после завершения сезона дождей. Однако в этом году весь июль был пасмурным, а на страну обрушились рекордные по интенсивности осадки, которые привели к сходу оползней и разливам рек.

В прошлом году по всей стране от жары погибли 126 человек, более 70 тыс. пострадали.