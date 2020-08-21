В Биробиджане остаются подтопленными пять домов и более 170 дворов

ТАСС, 21 августа. В Биробиджане, где ввели режим ЧС из-за подтоплений, зафиксировали спад уровня воды в реках, подтопленными остаются пять домов и более 170 подворий. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Сильные дожди в Биробиджане прошли в конце прошлой недели, что привело к подъему уровня воды в реках Бире и Икуре, а также грунтовых вод. В городе ввели режим ЧС.

"В Биробиджане в ежедневном режиме продолжают следить за гидрологической обстановкой. Специалисты каждый день фиксируют снижение уровней воды в реках города", - говорится в распространенном релизе.

Подтопленными остаются многоквартирный жилой дом по ул. Пионерская № 65 и четыре частных дома. В пунктах временного размещения находятся 18 человек. Для них организовали бесплатное трехразовое питание. Сотрудники полиции взяли под охрану оставленные людьми дома, чтобы избежать мародерства. По заявкам осуществляется подвоз питьевой воды. Врио губернатора Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн сообщил на своей странице в Instagram, что воду людям помогают доставлять волонтеры. "Во время ЧС мы не можем оставить людей без помощи. Сейчас волонтеры проекта "Территория действий" доставляют питьевую воду в подтопленные районы города", - написал Гольдштейн.

Ранее сообщалось о более чем 350 подтопленных дворовых территориях в городе. "Это была предварительная информация после объезда оперативных групп. Учет подворий ведется на основании заявлений жителей города, таких поступило уже 170", - сказал ТАСС представитель администрации. Специальные комиссии оценивают нанесенный паводком ущерб, будет рассматриваться вопрос о компенсации.

В городе, по данным администрации, частично подтопило улицы Дальняя, Текстильная и Фабричная. По ним движение запретили, но есть объездные пути. Ранее городские власти сообщали, что в частном секторе города, где находятся дачи, дождями подмыло участок дороги, произошло обрушение грунта и водопропускной трубы. Дорогу перекрыли и ремонтируют. Объездной путь также есть.

Ситуация в области

Режим ЧС из-за подтоплений после дождей был также ввели в Биробиджанском районе Еврейской автономии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по области, село Раздольное, где накануне подтопило девять подворий, полностью освободилось от воды. В селе Птичник вода стоит на территории 14 подворий.

"В области солнечно третий день, на выходных погода также ожидается без осадков. На контроле находится ситуация с подъемом воды в Амуре. На предстоящие сутки на реке у поселения Пашково прогнозируется подъем уровня воды до +50-70 см за сутки, на участке от Екатерино-Никольского до Ленинского - от +40 до +85 см, на участке у поселения Нижнеспасское прогнозируется подтопление поймы до 0,15 м", - сказал представитель МЧС, отметив, что пока подтоплений не ожидается, однако в конце августа в ряде поселений уровни Амура могут достигнуть опасных явлений.