По меньшей мере 9 человек пропали без вести из-за схода оползня на юго-западе Китая

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек пропали без вести в пятницу в результате схода оползня на деревню Фуцюаньчжэнь (юго-западная китайская провинция Сычуань). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, сход оползня произошел ночью около 03:50 по местному времени (22:50 четверга мск). В результате него на деревню обрушились 800 тыс. кубометров породы, разрушены три жилых дома. В настоящее время на месте идет спасательная операция. Другие подробности не приводятся.

В четверг агентство Xinhua сообщило о том, что сильные ливни вызвали наводнения и оползни в провинции Сычуань. По данным властей, по меньшей мере 14 человек погибли, еще 20 числятся пропавшими без вести. Только в этом регионе в зоне бедствия оказались более 1,1 млн жителей провинции. Свыше 34,9 тыс. человек были переселены из затопленных районов. Прямой экономический ущерб региону составил 3,13 млрд юаней (около $453,7 млн).