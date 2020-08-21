В Хабаровске эвакуировали свыше 12,7 тыс. детей из детсадов после сообщений о минировании

ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва в детских садах Хабаровска поступили в экстренные службы, эвакуировали более 12,7 тыс. детей, сообщается на сайте администрации города в пятницу.

"88 детских садов эвакуировали сегодня в Хабаровске. Сообщение о минировании учреждений поступило в службу "112", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на начальника отдела дошкольного образования городского управления образования Елену Петрушину сообщается, что детей оперативно вывели из садов и разместили в библиотеках, школах, домах культуры и других помещениях. "Эвакуация прошла организованно, без паники", - сказала она.

В настоящее время завершили проверку 31 детского сада, дети вернулись в учреждения. "Всего временно покинуть дошкольные учреждения пришлось 12 732 детям и 2 273 сотрудникам. Обследование остальных садов продолжается", - говорится в сообщении.

Сообщения об угрозе взрыва в судах, магазинах, отделениях почты и в банках в пятницу поступили также сотрудникам правоохранительных органов в Биробиджане в Еврейской автономии и в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. Они проверяются.