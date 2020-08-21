Главу "Хабаровскуправтодор" заподозрили в получении взятки

ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя краевого учреждения "Хабаровскуправтодор" Александра Коренкова за получение взятки и посредничество во взяточничестве. Ему продлили срок задержания на 72 часа, сообщили ТАСС в Центральном районном суде Хабаровска в пятницу.

"Коренкову Александру Владимировичу продлили срок задержания на 72 часа, его подозревают по ст. 290 ч. 6 ("Получение взятки"), ст. 291.1 ч. 4 ("Посредничество во взяточничестве")", - сказал представитель суда.

Он уточнил, что меру пресечения Коренкову будут избирать в субботу.

Накануне Центральный районный суд Хабаровска продлил срок задержания на 72 часа бывшему главе министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максиму Прохорову, который ранее уволился после критики врио губернатора региона Михаила Дегтярева и после задержали за взятку. СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области сообщало, что экс-министр получил взятку в размере 1,5 млн рублей и $50 тыс. Он поспособствовал устройству взяткодателя на вакантную должность в краевом государственном казенном учреждении. По уголовному делу задержаны были также 39-летний взяткодатель и 34-летний посредник в передаче взятки. В местных СМИ и телеграм-каналах сообщалось, что задержали начальника КГКУ "Хабаровскуправтодор" Коренкова.