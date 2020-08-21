В Иркутской области группа подростков избила девушку

ИРКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Полиция в Иркутской области начала проверку после появления в социальных сетях видео, на котором группа 15-летних подростков оскорбляет 18-летнюю девушку и наносит ей телесные повреждения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Накануне сотрудники полиции при мониторинге социальных сетей обнаружили видео, на котором группа несовершеннолетних в городе Усть-Илимске оскорбляет девушку и причиняет ей телесные повреждения. Ранее, 15 августа, из медучреждения поступило сообщение об обращении в больницу 18-летней местной жительницы с характерными травмами и ушибами. По данному факту проводится проверка, по ее результатам будет определена степень ответственности, которую предстоит понести виновным лицам либо их родителям", - говорится в сообщении.

На видео, появившемся в интернете, подросток бьет девушку по лицу, она падает на землю, а компания несовершеннолетних комментирует происходящее.

Всех участников инцидента установили. С подростками работают инспекторы ПДН, их родители также дают объяснения в полиции. Несовершеннолетних поставят на учет. Ранее в поле зрения правоохранительных органов они не попадали.