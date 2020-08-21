В Санкт-Петербурге мошенники украли у столетней блокадницы 300 тыс. рублей

ТАСС, 21 августа. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в краже конверта с 300 тыс. рублей у столетней блокадницы под видом электриков. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу.

"Задержаны двое мужчин, подозреваемых в краже. По версии оперативников, в дневное время злоумышленники под предлогом проверки электрооборудования проникли в квартиру 100-летней пенсионерки на улице Бутлерова. Отвлекая пожилую женщину, они похитили из шкафа конверт, в котором находилось 300 тыс. рублей, и скрылись", - сказала Волк.

По данным МВД, потерпевшая пережила блокаду Ленинграда.

Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемых заключили под стражу.