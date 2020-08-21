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Под Саратовом пьяный водитель насмерть сбил четырехлетнюю девочку

Авария произошла в селе Скатовка

САРАТОВ, 21 августа. /ТАСС/. Нетрезвый водитель насмерть сбил ребенка в Саратовской области. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ГИБДД региона.

"Накануне вечером в селе Скатовка Ровенского района водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Opel, допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2016 года рождения. В результате ДТП ребенка доставили в лечебное учреждение, где от полученных травм девочка скончалась. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении пресс-службы.

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