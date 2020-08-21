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СМИ: число пострадавших из-за утечки газа в Индии достигло 20

Три человека находятся в тяжелом состоянии, пишет газета Hindustan Times

ТАСС, 21 августа. Число пострадавших в четверг в результате утечки аммиака на молочном комбинате в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии достигло 20.

Как сообщает в пятницу газета Hindustan Times, в больницы поступило 20 рабочих, среди них - 14 женщин. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Утечка газа на предприятии по переработке молока произошла около 17:00 по местному времени (20:30 мск). По предварительным данным, утечка могла произойти из-за сварочных работ, которые привели к нарушению герметизации резервуаров с аммиаком.

В мае в Андхра-Прадеш произошла утечка ядовитого газа на заводе южнокорейской компании LG Polymers у города Вишакхапатнама, в результате которой погибли 12 человек.

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