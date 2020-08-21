Полиция выявила признаки преступления в конфликте съемочной группы Собчак в храме на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Проверка полиции выявила признаки воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов в действиях неизвестных во время конфликта съемочной группы Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, захваченным лишенным сана схимонахом Сергием. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела полиции № 28 в Среднеуральске Валентин Кац.

"Доследственной проверкой установлено, что в действиях неизвестных формально содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"). Материалы доследственной проверки [полиции]направлены в следственный отдел по городу Верхняя Пышма для проведения доследственной проверки и принятия процессуального решения", - сообщил начальник отдела полиции.

Материалы доследственной проверки [полиции] направлены в следственный отдел по городу Верхняя Пышма для проведения доследственной проверки и принятия процессуального решения", - сообщил начальник отдела полиции.

В ответе на запрос ТАСС уточняется, что проверка проводилась по факту причинения травм режиссеру Сергею Ерженкову и повреждения имущества съемочной группы.

27 июня Собчак сообщала, что злоумышленники напали на нее и ее коллег во время работы в монастыре над сюжетом о запрещенном в служении схиигумене Сергии (Романове), отрицавшем пандемию. После конфликта у режиссера фильма Сергея Ерженкова был диагностирован перелом кисти. В Екатеринбургской епархии ранее сообщали, что они изучают ситуацию, связанную с нападением на съемочную группу Ксении Собчак. Также в епархии попросили воздержаться от посещения Среднеуральского женского монастыря.

Духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета он был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста, церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор утвержден патриархом. Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть. Митрополит Екатеринбургской и Верхотурский Кирилл ранее заявил, что все участвовавшие в служениях Романова своими действиями отлучили себя от церкви и могут вернуться в нее только "через открытое отвержение прежнего своего заблуждения".

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