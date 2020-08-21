Пожар в магазине в Электростали ликвидировали

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в магазине в подмосковной Электростали, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 09:24 мск пожар локализован на площади 2,4 тыс. кв. метров, в 09:38 мск - ликвидировано открытое горение", - сказали в ведомстве.

Сигнал о пожаре в Строительном переулке в Электростали поступил в 06:21 мск, сообщалось, что горит продуктовый магазин. Кровля магазина обрушилась на площади 800 кв. метров, была угроза распространения огня на соседние здания. В момент пожара внутри магазина никого не было. По предварительным данным, пострадавших нет. Огонь тушат 70 человек и 20 единиц техники.