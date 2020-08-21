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Госпитализация Алексея Навального
Обновлено 

Правоохранительные органы отрицают, что в организме Навального обнаружили яд

Предварительная версия не изменилась, речь идет об отравлении психодислептиками, сообщил источник ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Яд не был обнаружен в организме у Алексея Навального после отравления, предварительная версия не изменилась, речь идет об отравлении психодислептиками. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Предварительная версия не изменилась. Речь идет об отравлении психодислептиками. Более точно можно будет сказать после постановки диагноза и заключения врачей", - сказал он.

По словам собеседника агентства, уголовное дело пока не возбуждено, так как нет данных о намеренном отравлении Навального. Он будет опрошен в рамках проверки, как только позволит состояние его здоровья.

Ранее в пятницу юрист ФБК Иван Жданов сообщил, что специалисты нашли в организме Навального, госпитализированного в четверг в Омске, опасное вещество не только для Навального, но и для окружающих.

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