Вдове погибшего в ДТП с Ефремовым стало плохо после заседания суда

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Вдова погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова не сможет присутствовать в пятницу суде из-за ухудшения здоровья. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

"Ей стало плохо после ее допроса в суде, вызывали скорую. Но вчера ей стало еще хуже после того, как она услышала высказывания Пашаева, что якобы Сергей Захаров сам мог стать причиной трагедии", - сказал он.

Накануне защита продолжила представлять доказательства невиновности актера. В суде был допрошен свидетель, заявивший, что в момент ДТП за рулем находился не Ефремов, а другой человек, якобы актер находился на пассажирском сиденье. Суд должен дать оценку доказательствам защиты в приговоре.

При этом Пресненский суд отклонил ходатайство адвоката Ефремова Эльмана Пашаева о проведении новой комплексной судебной экспертизы обстоятельств ДТП с участием его подзащитного. Как заявлял в своем ходатайстве Пашаев, такая экспертиза могла бы дать аргументы в пользу обвиняемого и ответить на два вопроса: мог ли Захаров избежать столкновения, если бы применил экстренное торможение, и превысил ли он скорость.