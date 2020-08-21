В Хабаровском крае возбудили дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта

ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Следователи в Хабаровском крае возбудили уголовное дело о мошенничестве при реконструкции хабаровского аэропорта с ущербом на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Материалы проверки транспортная прокуратура направила в следственный орган для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения в отношении руководителя субподрядной организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

ООО "Трансстроймеханизация" в рамках исполнения госконтракта по реконструкции аэропортового комплекса "Новый" в Хабаровске в июне 2016 года заключило с ООО "УСС" договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ, условиями которого предусмотрена выдача аванса. Субподрядчик позднее предоставил договоры с фиктивными платежными поручениями об оплате поставок оборудования и материалов и получил запрошенную сумму, которую израсходовал на не связанные со строительством цели. Работы при этом выполнены не были. Компании "Трансстроймеханизация" был причинен ущерб на сумму более 100 млн рублей.

Международный аэропорт Новый в Хабаровске является крупнейшим авиаузлом Дальневосточного федерального округа. Аэропорт обслуживает около 2 млн пассажиров в год.