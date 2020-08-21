Расследование дела ученого Кудрявцева приостановили для его лечения

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Следствие по делу физика Виктора Кудрявцева о госизмене приостановлено для лечения обвиняемого от онкологического заболевания. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Павлов.

"Расследование приостановлено из-за состояния здоровья Кудрявцева. Он под подпиской о невыезде", - сказал защитник.

По его словам, в июле по инициативе следствия было проведено медицинское освидетельствование Виктора Кудрявцева, которое подтвердило, что не может участвовать в следственных действиях по состоянию здоровья. "Он даже не может этого делать дома в присутствии медиков", - подчеркнул Павлов.

22 июля 2018 году стало известно, что Лефортовский суд Москвы санкционировал арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого по делу о госизмене. 25 июля ему было официально предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ. По данным источника ТАСС, следствие инкриминирует Кудрявцеву передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон-Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года, в материалах уголовного дела фигурируют одобренные ЦНИИмаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза, которые также применялись при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард". Вину Кудрявцев отрицал.