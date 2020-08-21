Против жителя Ярославля возбудили уголовное дело за насилие над детьми

ТАСС, 21 августа. Следователи возбудили уголовное дело против жителя Ярославля, подозреваемого в действиях сексуального характера, которые он совершил на детской площадке в отношении детей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя города Ярославля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Из материалов уголовного дела следует, что вечером 20 августа подозреваемый, находясь на детской площадке в Ленинском районе города Ярославля, совершил в отношении находящихся там детей действия сексуального характера", - говорится в сообщении на сайте.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции, о подробностях произошедшего пока не сообщается. Преступление, в совершении которого подозревается мужчина, относится к категории особо тяжких. "Готовится ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.