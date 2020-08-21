Суд дистанционно допросит еще одного свидетеля защиты по делу Ефремова

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы разрешил дистанционный допрос с помощью видеосвязи второго свидетеля, утверждающего, что Михаила Ефремова не было за рулем его машины в момент ДТП. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд не видит препятствий для допроса свидетеля Гаева посредством видеосвязи из суда Анапы. Пусть сторона защиты определит время, когда они сегодня в течение дня будут готовы к допросу своего свидетеля", - сказала судья Елена Абрамова.

Накануне защита продолжила представлять доказательства невиновности актера. В суде был допрошен свидетель, заявивший, что в момент ДТП за рулем находился не Ефремов, а другой человек, якобы актер находился на пассажирском сиденье. Суд должен дать оценку доказательствам защиты в приговоре.