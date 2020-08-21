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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Суд дистанционно допросит еще одного свидетеля защиты по делу Ефремова

Свидетель утверждает, что актера не было за рулем его машины в момент ДТП

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы разрешил дистанционный допрос с помощью видеосвязи второго свидетеля, утверждающего, что Михаила Ефремова не было за рулем его машины в момент ДТП. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд не видит препятствий для допроса свидетеля Гаева посредством видеосвязи из суда Анапы. Пусть сторона защиты определит время, когда они сегодня в течение дня будут готовы к допросу своего свидетеля", - сказала судья Елена Абрамова.

Накануне защита продолжила представлять доказательства невиновности актера. В суде был допрошен свидетель, заявивший, что в момент ДТП за рулем находился не Ефремов, а другой человек, якобы актер находился на пассажирском сиденье. Суд должен дать оценку доказательствам защиты в приговоре.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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