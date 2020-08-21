В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в финансировании членов ИГ

ТАСС, 21 августа. Сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали группу граждан Таджикистана, лидер которой подозревается в финансировании членов запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой УФСБ по региону.

"УФСБ России по Нижегородской области задержана группа граждан Таджикистана, лидер которой подозревается в оказании финансовой помощи членам международной террористической организации "Исламское государство", - отмечается в сообщении.

По данным УФСБ, проживавший в Нижнем Новгороде выходец из ближнего зарубежья неоднократно через электронные платежные системы переводил средства террористическим организациям, находящимся на территории Афганистана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). "Гражданину Таджикистана судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.