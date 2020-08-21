На Кипре произошли два взрыва

НИКОСИЯ, 21 августа. /ТАСС/. Два взрыва произошли в ночь на пятницу в кипрском городе Пафос. Об этом информировала полиция острова.

В 3 часа ночи был взорван автомобиль, владельцем которого является 31-летняя женщина. Затем, спустя всего несколько минут, раздался еще один взрыв, на этот раз во дворе дома, принадлежащего 28-летнему мужчине.

Согласно информации стражей порядка, в результате взрывов автомобилю и дому был нанесен серьезный ущерб. О пострадавших не сообщается.

Расследованием инцидентов в настоящий момент занимается Отдел криминальных расследований кипрского административного округа Пафос.