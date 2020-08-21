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СМИ: на востоке Индии четыре человека погибли от ударов током

ЧП произошли в Калькутте и ее городе-спутнике Ховра, пишет газета Hindustan Times

ТАСС, 21 августа. По меньшей мере четыре человека погибли в пятницу от ударов электротоком в штате Западная Бенгалия на востоке Индии. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

Согласно изданию, ЧП произошли в столице штата Калькутте и ее городе-спутнике Ховра. Причинами случившегося стало падение опор городских линий электропередачи и аварии в электросетях в результате наводнений, вызванных проливными муссонными дождями.

На юге Западной Бенгалии из берегов вышли реки Муриганга и Калинди. Несколько деревень затоплено, власти эвакуировали в безопасные районы сотни жителей.

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