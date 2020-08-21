Обвиняемый в насилии и покушении на убийство ребенка на Кубани получил 19 лет колонии

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Суд в Краснодарском крае приговорил к 19 годам колонии мужчину, который обвиняется в покушении на убийство и изнасиловании 9-летней девочки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему жителю Новокубанского района. Он признан виновным в изнасиловании 9-летней девочки с использованием ее беспомощного состояния (п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ), покушении на ее убийство (ч. 3 ст. 30, п."в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием либо обслуживанием детских дошкольных учреждений сроком на 15 лет, дополнительно мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 10 месяцев", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что вечером 18 ноября 2019 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился на детской площадке около дома культуры в хуторе Родниковском Новокубанского района. Там он встретил свою 9-летнюю соседку, которой стал высказывать претензии относительно ее нахождения на площадке. Девочка стала убегать от мужчины, но он догнал ее, избил, изнасиловал и сбросил в выгребную яму туалета, где вечером следующего дня она была обнаружена в ходе организованных поисковых мероприятий.

Ранее сообщалось, что девочка проживает в неблагополучной семье. Семья с 2015 по 2016 годы состояла на учете в органах по делам несовершеннолетних как находящаяся в социально опасном положении, по причине ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей, злоупотребления спиртными напитками. Мать и ее сожитель официально нигде не работают, доходом семьи являются случайные заработки. Позднее мать была лишена родительских прав.

С заявлением о пропаже ребенка в полицию обратилась бабушка девочки, после обнаружения пострадавшей ее госпитализировали с телесным повреждениям. На данный момент ребенок выписан из больницы. Приговор в законную силу не вступил.