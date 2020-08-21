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ДТП с участием Михаила Ефремова

Судья по делу Ефремова отказала защите актера в ходатайстве о своем отводе

Ранее отвод судье заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, обвинив ее в заинтересованности в исходе дела
Михаил Ефремов (в центре) Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов (в центре)
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Судья Пресненского суда Елена Абрамова, рассматривающая дело актера Михаила Ефремова, отказалась взять отвод по ходатайству адвокатов подсудимого. От этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Выслушав мнения сторон, суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства защиты об отводе", - зачитала Абрамова свое постановление.

Ранее отвод судье заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, обвинив ее в заинтересованности в исходе дела.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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