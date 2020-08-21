Судья по делу Ефремова отказала защите актера в ходатайстве о своем отводе

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Судья Пресненского суда Елена Абрамова, рассматривающая дело актера Михаила Ефремова, отказалась взять отвод по ходатайству адвокатов подсудимого. От этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства защиты об отводе", - зачитала Абрамова свое постановление.

Ранее отвод судье заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, обвинив ее в заинтересованности в исходе дела.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.