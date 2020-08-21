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Подростки потушили Вечный огонь на мемориале Победы в Оренбурге

Злоумышленников ищет полиция

ТАСС, 21 августа. Следователи начали доследственную проверку после того, как подростки потушили Вечный огонь на мемориале Победы в Оренбурге, сообщается в пятницу на сайте областного управления СК РФ.

В четверг в соцсетях появилось видео, на котором трое подростков играют у Вечного огня в Оренбурге, затем тушат его жидкостью и уезжают на велосипедах. В полиции ТАСС сообщили, что начали поиски подростков.

"Руководитель следственного управления поручил тщательно выяснить все обстоятельства вопиющего факта осквернения места исторической памяти, незамедлительно принять исчерпывающие меры к установлению личностей, изображенных на видеозаписи", - добавили в СК.

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