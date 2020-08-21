Полиция задержала четверых подозреваемых в разбойных нападениях на квартиры в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Полиция задержала четырех человек, которые подозреваются в разбойных нападениях на квартиры во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом в пятницу говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

"Сотрудники ГУ МВД и полиции Всеволожского района при содействии СОБР Росгвардии задержали четырех неработающих граждан в возрасте от 23 до 39 лет. Указанные граждане подозреваются в разбойных нападениях на хозяев квартир в поселке имени Морозова. Один из подозреваемых ранее судим", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, 6 августа около 13:00 двое соучастников проникли в квартиру на улице Мира, где угрожали ножом 42-летнему мужчине и открыто похитили ювелирные изделия и два мобильных телефона. Ущерб составил 200 тыс. рублей. На следующий же день около 18:00 двое других соучастников проникли в квартиру соседнего дома, угрожая кухонным топором 68-летнему хозяину похитили деньги в сумме 120 тыс. рублей.

"По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Похищенное частично изъято. Все четверо подозреваемых задержаны", - отмечается в сообщении.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных.