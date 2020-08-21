В Китае шесть человек погибли из-за схода оползня

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли в результате схода оползня в ночь на пятницу на деревню Фуцюаньчжэнь вблизи города Яань (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай). Об этом говорится в заявлении городского управления по чрезвычайным ситуациям.

Согласно заявлению местных властей, по данным на 10:00 по местному времени (05:00 мск), спасателям удалось обнаружить одного человека, он был доставлен в медицинское учреждение. В 15:20 (10:20 мск) были найдены еще семеро - шесть из них погибли, один получил тяжелые травмы.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о девяти пропавших без вести в результате схода оползня.

Сход оползня произошел в ночь на пятницу около 03:50 по местному времени (22:50 мск, четверг). На деревню обрушились 800 тыс. кубометров породы, разрушено три жилых дома. В настоящее время на месте продолжается спасательная операция.

В четверг агентство "Синьхуа" сообщило о том, что сильные ливни вызвали наводнения и оползни в провинции Сычуань. Только в этом регионе в зоне бедствия оказались более 1,1 млн жителей провинции. Свыше 34,9 тыс. человек были переселены из затопленных районов. Прямой экономический ущерб региону составил 3,13 млрд юаней (около $453,7 млн).